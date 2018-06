Anthony Martial vuole lasciare il Manchester United. Lo dice il suo agente, Philippe Lamboley, a RMC Sport: "Il club vuole prolungare il rapporto con Anthony, ma non troviamo l'accordo da diversi mesi. Per questo abbiamo fatto una scelta ben ponderata come quella di comunicare al club di voler andare via nonostante in questi tre anni il giocatore abbia dato tutto per questa maglia e sia stato apprezzato dai tifosi. Ovviamente l'ultima parola spetta al Manchester e rispetteremo le loro decisioni, ma il giocatore vuole cambiare aria".



LA JUVE C'E' - L'ex Monaco, esterno offensivo di 24 anni, è nel mirino del club bianconero, alla ricerca di un giocatore con le sue caratteristiche. Lamboley ha poi aggiunto: "Estero? Non ne voglio parlare al momento, ma certamente non mancano i club interessati in giro per l'Europa. Quello che il ragazzo vuole è giocare con continuità e trovare un allenatore che lo valorizzi"