Per il momento, Kylian Mbappé è un sogno per la Juventus e, in particolare, per Andrea Agnelli. Qualche mese fa il presidente bianconero dichiarò di voler regalare il "Cristiano Ronaldo del futuro" alla società della Continassa. Una descrizione che calza a pennello all'attaccante del Paris Saint-Germain, vincitore del Mondiale con la Francia e del premio Kopa, il Pallone d'Oro riservato agli Under 21.



PARATICI NICCHIA - Trasformare questo sogno in realtà sarebbe, probabilmente, ancora più difficile di quanto non lo sia stato portare Ronaldo a Torino. E infatti anche Fabio Paratici, Chief Football Officer della Juve, ha definito "fantasiosa" questa ipotesi. Eppure c'è chi comincia davvero a credere in questa impresa.



LA BORSA CI CREDE - Oggi, infatti, la Juventus ha guadagnato il 10,17 % in Borsa. Un risultato che conferma la crescita continua degli ultimi tempi, con il valore delle azioni bianconere cresciuto del 91 % in sei mesi, dall'arrivo di CR7 in poi. Mbappé prossimo acquisto della Juve? In attesa di conferme dai diretti interessati, è la Borsa a spingere.