Scintille continue tra Raiola e Solskjaer per Paul Pogba, in rotta con il Manchester United e corteggiato dalla Juventus. A spingere il francese lontano dai Red Devils ci pensa anche l'ex capitano Roy Keane che non usa mezzi termini: "Da mesi ormai arriva tanto rumore dal mondo Raiola - riporta il Daily Mirror - La cosa più facile da fare in estate è venderlo. E' un buon giocatore, ma ci sono troppi problemi con lui e il suo agente, per cui vendetelo. A volte devi perdere per vincere. La cessione potrebbe avere contraccolpi, ma quel che sta accadendo non è corretto nei confronti del club e gli agenti stanno ridendo. Perciò fateli andare via. Non penso che Pogba voglia stare allo United, per cui stretta di mano e addio".