Quella che doveva essere la Juventus di Dybala, sta diventando sempre di più la squadra di Dusan Vlahovic. In casa bianconera si sono spostati gli equlibri, complice anche un incontro con l'entourage dell'argentino che viene rimandato di settimana in settimana. Dopo la gara col Villarreal dovrebbe essere programmato il tanto atteso incontro con l'agente Antun, ma la data è ancora da stabilire.che i bianconeri - e non solo - stanno seguendo con attenzione.- L'eventuale tentativo per il classe 2000 è legato anche al futuro di, che potrebbe lasciare Torino con un anno d'anticipo rispetto al prestito biennale concordato con l'Everton e alla scelta della Juve su, per il quale la società non vorrebbe i 35 milioni previsti per il riscatto ma provare a prenderlo a titolo definitivo dall'Atletico Madrid a una cifra più bassa. La Juve però ha pronta l'alternativa, e se dovessero andare via uno tra Kean e Morata verrà fatto un tentativo per Raspadori, sul quale è forte l'interesse dell'Inter che ha messo nel mirino anche Scamacca e Frattesi.- I rapporti tra Juventus e Sassuolo sono ottimi,ha detto l'ad neroverde Giovanni Carnevali, mandando un messaggio ai club interessati. Quanto serve? Anche qui, il dirigente è stato chiaro: "Per Raspadori e Scamacca non bastano 65 milioni". Il Sassuolo è bottega cara e la Juve lo sa bene. I dirgenti valutano ogni soluzione e riflettono sul futuro di Kean e Morata, in attesa dell'incontro per Dybala. Sullo sfondo Giacomino Raspadori, un talento italiano che può diventare obiettivo concreto per la Juve del futuro.