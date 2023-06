Il calciomercato non è ancora ufficialmente iniziato ma i. I bianconeri di fatti non saranno in, una mazzata tecnica ma soprattutto economica che imporrà al club di rivedere, al ribasso, le somme da destinare al rafforzamento della squadra.e il primo della lista è Dusan. Arrivato a gennaio 2022 per una cifra vicina ai, bonus inclusi, il serbo fino a qualche mese fa era tra gli intoccabili della Continassa ma le nuove necessità e una stagione deludente hanno rimescolato le carte.- Da Firenze era arrivato un giocatore da, a Torino ne hanno visto un altro, da 23 in 63, spesso nervoso, frenato dai problemi fisici e da una fastidiosache ne hanno frenato l’ascesa. Sono tanti i motivi per cui la Juve sta pensando di salutare Vlahovic e sono tante le squadre interessate al bomber., tutte respinte al mittente. Nelle prossime settimane invece le cose potrebbero cambiare e potrebbe cambiare anche l’acquirente. Secondo la Bild infatti si sta muovendo ilche, dopo una stagione complicata e un finale tanto positivo quanto thrilling, ha in mente di fare le cose per bene nella prossima annata., a differenza di, esautorato dal ruolo di ds, e, sostituito da Dreesen come ad. I due ex calciatori sono stati cacciati nonostante la Bundesliga conquistata in extremis ai danni del Borussia Dortmund. È tornato in auge al Bayern invecediventato membro del Consiglio di Sorveglianza e. Il mercato dunque risentirà di questi nuovi assetti societari. In estate sarà finalmente riempita lae riempita, in attesa di tempi migliori, da Choupo-Moting. L’ex allenatore del Chelsea aveva messo in cima alla lista dei preferiti Harryma l’attaccante del Tottenham pare intenzionato a declinare, voglioso com’è di restare in Premier. La seconda scelta è ricaduta suma la richiesta dell’Eintracht Francoforte (120 milioni) ha raffreddato fin da subito la pista.. I primi contatti tra Juve e Bayern ci sono stati maSiamo solo alle prime schermaglie tra due club che solo un anno fa mettevano su l’affareLe necessità combaciano: al Bayern serve una punta senza dover spendere troppo, la Juve deve compiere interventi decisi sul monte ingaggi e contratti come quelli di Vlahovic (13 milioni lordi) non rientrano più nel piano bianconero.