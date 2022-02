La Juve a sinistra dovrà cambiare qualcosa. C'è Alex Sandro a un anno dalla scadenza di contratto, in generale il brasiliano delude ed è in cima alla lista dei cedibili. E i bianconeri guardando avanti: tanti i profili seguiti nella sua posizione, quasi tutti giovani. Uno in particolare è nel mirino da tempo: si tratta di Owen Wijndal, a sua volta a un anno dalla scadenza e determinato a compiere il salto in una grande. La Juve con la sponda di Mino Raiola ci prova.