Arriva o non arriva? Il rinnovo di Piotr Zielinski col Napoli, arriva a o no? Se lo chiede anche Cristiano Giuntoli per la sua Juve. Perché se non dovesse arrivare, una mossa forte verrà assolutamente compiuta dalla Juve per tentare il colpaccio a parametro zero. E il polacco ci penserebbe.