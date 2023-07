Laha presocome nuovo direttore sportivo perché attorno alle sue competenze vuole costruire la Juve del futuro, fatta di grandi intuizioni sul mercato a costi tutt'altro che folli e che possano in breve tempo generare valore. Un modello che ha reso il Napoli sostenibile e competitivo e che oggi la proprietà ha imposto per le prossime mosse mercato dei bianconeri. In quest'ottica non può che rientrare il grande interesse mostrato in queste ore per il gioiellinooggi allenatore dell'Hertha e fratello di Palko e Martin, entrambi calciatori,di, ma ormai trasferitasi stabilmente in Germania dove lui è nato e cresciuto. Partito attaccante, ora si è trasformato incon libertà di offendere. Fa della qualità delle giocate, dal controllo palla all'imbucata per i compagni, il suo punto di forza. L'anno scorso fra coppe nazionali e tornei giovanili con l'Hertha ha messo a segno, facendo parte della spedizione tedescaconquistato in finale aicontro la Francia.La Juventus c'è e ci sta provando con forza per un colpo "alla Giuntoli" che guarda già al futuro. Secondo la Bild i bianconeri non sono soli e dovranno battere la, ma i. Ha il contratto ine in questo precampionato è già aggregato alla prima squadra. Prima si riuscirà a chiudere, più si ridurrà il margine economico dell'affare.