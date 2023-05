Sul mercato della Juve ballano 135 milioni. Sono quelli dei riscatti fissati per Dejan Kulusevski, Weston McKennie, Arthur e Denis Zakaria, giocatori bianconeri in prestito in Premier League. Un tesoretto che farebbe molto comodo alla Juventus, ma che il club di Torino potrebbe non avere. Secondo La Gazzetta dello Sport, tutti e quattro non verranno riscattati, almeno a quelle cifre, e faranno ritorno alla Continassa.