alla proposta formulatagli da Federico Cherubini. Decisivo è stato l’incontro andaro in scena circa dieci giorni con l’entourage del campione argentino.per chiudere al meglio la sua esperienza in Europa tanto che nei prossimi giorni potrebbero arrivare le firme sul contratto.Max Allegri gradirebbe molto l’arrivo di un campione esperto (ha 34 anni) per affiancare i giovani del nuovo corso bianconero.La Juventus ha deciso di andare forte sull’ormai ex Psg perché perfetto per il 4-3-3 che Allegri ha deciso di adottare come modulo di base nella prossima stagione. Ora mancano solo gli ultimi passaggi per arrivare al traguardo, Di Maria e la Juve sono molto vicini.