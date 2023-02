Contro il Toro sarà una partita speciale per Wojciech Szczesny. Il derby, infatti, sarà la partita numero 200 disputata tra i pali della Juventus. E il portiere polacco non vuole di certo fermarsi qui: contratto in scadenza solo al 30 giugno 2024, con opzione per il prolungamento automatico di un'altra stagione. Poi dipenderà da tutto ciò che sta accadendo alla Juve fuori dal campo, ma i suoi piani per il momento non cambiano: finché potrà, resterà a Torino.