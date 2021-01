Ecco le parole di Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, nell'intervista rilasciata oggi a Sky Sport: "Dopo la partita vinta col Napoli mi hanno portato in un’altra stanza per fare il controllo anti-doping, quindi non ho avuto la possibilità di festeggiare coi ragazzi. La partita è stata buonissima, ma dobbiamo ripartire subito per il Bologna! Chiellini ​mi ha ringraziato, ma anche io lui per la prestazione che ha fatto... Abbiamo ancora tanta fame di vincere. A dimostrazione di ciò, un altro trofeo vinto per il decimo anno consecutivo. Vogliamo lottare e lo faremo fino alla fine. Nel percorso di crescita del calcio offensivo bisogna avere la testa leggera, quando perdiamo il pallone dobbiamo mangiare il campo per riconquistarlo. È un aspetto mentale, bisogna essere tranquilli con la palla e aggressivi per riconquistarla. Lo stiamo provando, e quello che abbiamo fatto col Napoli è stato l’equilibrio perfetto. Eravamo compatti e stretti, sia quando c’era da soffrire sia quando c'era da attaccare. Una squadra come la Juve per vincere le partite deve pareggiare a livello di motivazioni e fame".