Nota negativa a Torino, ennesimo infortunio che colpisce la Juve. All'Allianz Stadium durante il primo tempo del match contro lo Spezia il portiere polacco Wojcech Szczesny ha subito una pesante storta alla caviglia destra a seguito di un'uscita alta ed è stato costretto ad uscire dal campo in barella, con le mani al volto per la disperazione. Si attendono ulteriori accertamenti nelle prossime ore: al suo posto dentro Perin.