, portiere della, è intervenuto a Dazn e si è raccontato a 360° gradi, svelando un curioso retroscena:, volevo divertirmi giocando a calcio. La prima volta che ho indossato i guanti ero molto giovane, ero con mio papà, tipo 3-4 anni,. Giocavo con mio fratello, facevo l’attaccante ma ero scarso. Attaccante alto che non controlla una palla. Dopo qualche mese l’allenatore è stato onesto con me: “sei alto tuo padre è un ex portiere perché non provi”. Ho provato ed è andata bene".- "Zero. Entro in porta e mi sento a casa mia".- "Non c’è un modo corretto per fare il rigore, non ho mai guardato un altro per seguire i suoi movimenti e parate. Guardo i portieri avversari per dare consigli ai miei compagni, mai per seguire il lavoro che fanno".- ", avevo ancora tanto da imparare ma avevo già atto esperienza. Mi sentivo pronto a livello mentale per sostituire uno come Gigi. Sembrava una cosa facile ai tempi, ma per un altro magari sarebbe stato più difficile".- "Non entro carico, se entro carico so che sto per combinare qualcosa, cerco sempre di rilassarmi il più possibile. L’aspetto mentale è difficile, bisogna parlare con i compagni che sono lontani da te, bisogna urlare".- "Il rapporto con i difensori è importante: devi fare un profilo psicologico di ogni giocatore. Ci sono quelli che hanno bisogno del coraggio e quelli che devi massacrare per 90 minuti.. Secondo me, però, è molto importante sapere come reagisce ogni giocatore alle critiche o alle indicazioni in campo".- "Da giovane mi sembrava la fine del mondo, più ne fai e più ti abitui e li accetti, fa parte del gioco. Nel bene e nel male, se fai bene o no, l'aspetto mentale non dovrebbe mai cambiare. Il giorno dopo li analizzo".