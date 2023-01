Ancora una volta, di nuovo. Szczesny chiude la porta della Juve a doppia mandata e tanti saluti (anche) all'Udinese. Nel giorno dell'ottava vittoria consecutiva dei bianconeri, il portiere polacco è salito a 666 minuti d'imbattibilità. Il gol di Danilo spinge Allegri a -4 dal Napoli capolista: 1-0 e tutti a casa, massimo risultato con il minimo sforzo. Szczesny ha respinto cinque tiri degli avversari, con 7 reti subite in 17 partite è il portiere che ha preso meno gol dall'inizio del campionato. In casa poi... solo tre gol incassati, tutti tra agosto e settembre.



IL RECORD - Tra Stadium e trasferte, l'ultimo gol subito dal polacco è quello di Brahim Diaz al 54' di Milan-Juventus a San Siro. Era l'8 ottobre scorso. Tre mesi fa. Tra meno di una settimana la Juve andrà a Napoli dove Szczesny potrebbe stabilire il record d'imbattibilità per un portiere straniero, detenuto da Handanovic che nel 2010-11 mise in fila 703 minuti senza prendere gol.



IL FUTURO - Per il futuro la Juventus sta valutando profili giovani tra i quali spicca quello di Marco Carnesecchi, classe 2000 di proprietà dell'Atalanta e in prestito alla Cremonese. I contatti sono stati avviati già da tempo sia con il club che con l'agente del giocatore, nell'ultima gara prima dell'Udinese è stato l'osservato speciale e i bianconeri hanno preso appunti. Il presente però è tutto per Szczesny e le sue parate, col polacco tra i pali la Juve è al sicuro.