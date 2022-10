La Juve non sembra intenzionata a rinnovare chi è in scadenza nel 2023, eccezion fatta per Adrien Rabiot ed eventualmente Angel Di Maria. Pure per chi termina il contratto nel 2024 non sembra esserci fretta. Tra questi anche Wojciech Szczesny, super ingaggio da oltre 7 milioni netti per lui. Ma occhio a uno spoiler del polacco, che in un'intervista estiva ha rivelato di avere contratto in scadenza nel 2025: anche per lui sarebbe infatti prevista un'opzione di rinnovo automatico.