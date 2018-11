Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, ha parlato dopo la vittoria con il Valencia. Ecco quanto riportato da Tuttosport: "E’ una parata che vale un gol, ma la qualificazione no. Non sappiamo che cosa sarebbe successo nella ripresa: sicuramente, però, in quel momento non meritavamo di passare in svantaggio cosiccome abbiamo meritato la vittoria. Non mi è sembrata comunque una parata così difficile, sono stato molto fortunato perché la palla era molto vicina alla mia testa. E poi è stata più importante la rete di Mandzukic".



NUMERO 1 - "Veramente io faccio il mio dovere da quasi un anno e mezzo, poi magari per qualcuno non è abbastanza, ma va bene così. Buffon? Io e Gigi siamo amici, ci sentiamo e messaggiamo spesso".



PERIN - "E’ importante avere Mattia in squadra. E’ uno stimolo. E’ di grandissimo livello e la competizione ci aiuta".



ALLA JUVE - "La partita del portiere della Juve è particolare: non fai niente per 90 minuti, poi sei chiamato in causa una volta e devi fare il tuo meglio per aiutare la squadra. Noi non siamo una squadra che concede 10 tiri in porta agli avversari, passi tanti momenti di inattività, però devi essere concentrato e pronto anche fisicamente - perché è dura stare fermo 90 minuti quando fa freddo - e rispondere a quell’unica volta. Però mi sono già allenato l’anno scorso a questo tipo di partite: con il Valencia è accaduto proprio così e sono molto contento del risultato".



YOUNG BOYS - "Dovremo fare una partita seria e andare lì a vincere. E’ sempre meglio affrontare il sorteggio da primi che da secondi".