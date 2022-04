Cinque gol, cinque vittorie. Sei, considerando anche quello in Champions League. E sei successi. Quella di Moise Kean è una legge - finora - infallibile: quando segna lui la Juventus vince sempre. E' successo ieri in casa del Sassuolo ma era già capitato a Empoli e in casa col Cagliari, unica gara in cui l'attaccante ha firmato la vittoria ma il suo gol non è stato decisivo. Per il resto, senza le sue reti non si vinceva: così è stato a La Spezia alla terza giornata e in casa con la Roma un mese dopo. In campionato e in Champions, dove un gol di Kean ha deciso la gara col Malmoe nella fase a gironi.