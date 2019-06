Una parte della tifosieria della Juventus continua a non digerire la scelta della società di aver ingaggiato Maurizio Sarri come prossimo allenatore del club bianconero. Una scelta in controtendenza rispetto a quella che è la storia e lo "stile" della società e chei tifosi sbandierano in queste ore sui social. In tanti, poi, non accettano la scelta di puntare su un tecnico che in passato non ha mai nascosto le sue antipatie per i colori bianconeri