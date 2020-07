. Era l'alba del 17 gennaio dello scorso anno e il Pipita faceva ritorno da Jeddah dopo il ko in Supercoppa contro la Juve. Sì,sbarcato sul pianeta bianconero. Higuain chiuse la parentesi rossonera con 15 presenze e 6 reti, non dando mai l'impressione di essere diventato un leader dell'allora squadra di Gattuso.. La squalifica di Dybala regala al Pipita una maglia da titolare dopo mesi: l'ultima apparizione risale alla sfida-scudetto contro l'Inter dell'8 marzo. Le settimane successive sono state tutt'altro che facili: la pandemia, il ritorno in Argentina, la malattia della mamma, le voci sul futuro.. I risultati dell'ultimo turno, infatti, avvicinano i bianconeri al traguardo: lo striscione è sempre più vicino, ma prima bisogna superare l'ostacolo Ibra.Le cartucce sono cariche: Gonzalo lo ha dimostrato con il Lecce, segnando dopo una manciata di minuti dall'ingresso in campo. "Non so quanto può giocare, l'importante è che possa giocare, poi vediamo cosa ci dirà la partita" ha dichiarato Sarri nel post-Torino.