Prima il ritorno in gruppo, poi la seconda parte di stagione. Quella che per Alex Sandro potrebbe davvero essere l'ultima della sua vita in bianconero. Anche se, un'impennata di rendimento da terzo centrale potrebbe portare il brasiliano a convincere la Juve per un rinnovo che oggi non è previsto ma che alle giuste condizioni (compresa la conferma di Max Allegri) potrebbe anche concretizzarsi a fine campionato.