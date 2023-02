Alla fine è sempre lui il capitano della Juve, l'unico a non cedere alla scalata di Danilo nelle gerarchie per la fascia: d'altronde l'ha attesa per anni, l'ha indossata spesso anche in precedenza e ha resistito alle frecciate di Max Allegri a inizio della scorsa stagione quando il tecnico ricordava il reset dettato dalla parentesi al Milan.l'infiammazione con con cui ha dovuto fare i conti da dicembre in poi si è protratta (tanto per cambiare) più del dovuto, pure un attacco influenzale ha rimandato ancora di una settimana l'appuntamento con il rientro.Un po' l'età, un po' gli infortuni, un po' il rendimento: c'è di tutto un po', ma alla fine Leo ha perso il posto. Lo aveva di fatto perso già nella difesa a quattro con Danilo prima scelta al fianco di Gleison Bremer, lo ha perso pure dopo il ritorno alla difesa a tre. Già, perché Bremer convince di più da centrale puro che sul centrodestra, ai suoi fianchi l'equilibrio è stato ritrovato grazie al solito Danilo e pure a un Alex Sandro mai impeccabile eppure rigenerato.l suo contratto era già con scadenza 30 giugno 2024 ma poteva anche terminare prima, ipotesi scongiurata proprio dallo stesso Bonucci che pure prima della rivoluzione di novembre aveva messo nero su bianco la sua decisione alla Continassa.