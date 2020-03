Torna di moda il nome di Mauro Icardi per la Juventus. L'attaccante argentino è uno dei giocatori preferiti del ds bianconero Fabio Paratici che già la scorsa estate ha provato a portare Maurito a Torino sebbene i cattivi rapporti con Marotta abbiano fermato ogni possibile rilancio da parte del club bianconero. Ora lo scenario è cambiato. Il PSG può riscattare il giocatore per 70 milioni e la Juve sarebbe poi pronta ad accaparrarselo. In estate i bianconeri cercheranno un nuovo attaccante e Icardi è uno di quelli in cima alla lista di Paratici.