Non succedeva da un po', almeno in campionato: l'Allianz Stadium sarà sold-out contro il Verona, l'ultima volta è datata 7 gennaio, giorno di Juve-Udinese. E poi il tutto esaurito è destinato a ripetersi anche per le prossime due partite: mancano solo 1000 biglietti per registrarlo anche contro l'Inter in Coppa Italia, sono 3000 i tagliandi ancora a disposizione in vista della sfida con lo Sporting Lisbona di Europa League.