Il 31 gennaio Ramsey ha lasciato la Juve, un trasferimento accolto con sollievo da dirigenza e tifosi. Ma il gallese con il Rangers non sembra aver invertito la propria rotta e a conti fatti il suo ritorno alla base sembra già concreto: appena 4 presenze in 8 partite per un totale di 94 minuti giocati. Di questo passo, nessun riscatto...