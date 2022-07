, "in accordo con la società, per motivi personali". Questa è la cronaca, nuda e cruda, senza illazioni di alcun tipo che pure possono sorgere pensando al mercato che vuoleMamma Veronique e gli addetti ai lavori sono all'opera per capire se una squadra gradita al giocatore, magari in Premier League o addirittura nella sua Francia avrà voglia di spendere quei. Ma lo United è affaccendato nella faccenda De Jong, il Chelsea spende e spande in difesa, il Newcastle ha i soldi ma non ha l'appeal delle altre due., in quel PSG che lo ha lanciato anni fa al fianco di Verratti,. A Torino tra gli obiettivi di mercato c'è un regista, e la presenza difa molta gola. In sostanza, non potendo più inserire Kean nell'affare a causa dell'arrivo di Ekitike in attacco,Con tanti centrocampisti in rosa e il solo Locatelli abile e arruolato per stare davanti alla difesa, considerando Arthur con le valigie in mano,. E, può essere la chiave di volta per sbloccare l'affare, sia a livello economico, sia a livello logistico.