La Juventus sta programmando una piccola rivoluzione lungo le corsie laterali e, nel ruolo dei terzini difensivi, si sta preparando a sostituire i partenti certi Asamoah e Lichtsteiner, che diranno addio a giugno al termine dell'attuale contratto, e il possibile addio ad Alex Sandro. Almeno due colpi, già pronti e di respiro internazionale. Per questo, nell'ultimo periodo, il duo Marotta-Paratici ha intensificato i contatti con Santiago Arias.



CONTATTI AVANZATI - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com oggi c'è stato un contatto importante a Torino fra la Juventus e l'entourage dell'esterno del PSV Eindhoven. Contatti iniziali, ma che sono già in fase avanzata. Colombiano classe 1992 è stato fra i protagonisti della vittoria del titolo in Eredivisie in questa stagione ed è da tempo uno degli osservati speciali di mezza Europa. La trattativa con l'entourage del giocatore è già avviata, ma, sebbene lo status di extracomunitario stia facendo riflettere con attenzione la dirigenza bianconera, il contratto in scadenza 30 giugno 2019 sta agevolando il lavoro di Marotta e Paratici.



ARIAS A TORINO - Nella giornata di oggi sono anche esplosi alcuni rumors nel capoluogo piemontese che volevano un Arias presente in città per svolgere in gran segreto le visite mediche di rito. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com Arias era effettivamente in città accompagnato dall'agente ma soltanto per incontrare la Juve.