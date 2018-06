Juventus al lavoro per arrivare a Cancelo. La società bianconera - come riporta Sky Sport - ha un accordo di massima con il portoghese ma adesso bisogna trovare l'intesa con il Valencia che vuole circa 40 milioni. Per arrivare a questa cifra Marotta vuole prima vendere i vari Mandragora, Sturaro e Cerri. Per il ragazzo classe 96 la Juve vuole circa 20 milioni. Su Mandragora ci sono gli occhi di Genoa e Sampdoria, in caso di cessione la Juve si terrebbe il diritto di recompra.