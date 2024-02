Juventus, le cifre dalla semestrale: il rosso a bilancio, i ricavi con l'asterisco, lo scontro con Ronaldo e soci in uscita

Emanuele Tramacere

Come stanno i conti della Juventus? La risposta è stata data qualche giorno fa dallo stesso club che ha pubblicato attraverso i propri canali ufficiali la Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 31 dicembre 2023. Un documento ufficiale che fotografa lo stato dei conti bianconeri a metà stagione, e in cui, di conseguenza, mancano molti degli introiti che possono spostare in positivo o in negativo la relazione annuale finale. L'esempio più importante è dato dal risultato sportivo, con la qualificazione o meno alla prossima Champions, ma anche eventuali cessioni o meno da chiudere entro il 30 giugno che aumenterebbero i valori del player trading.



TANTI FATTORI - Fra le righe e fra le pieghe di questa semestrale sono tanti i temi trattati che vanno dal rosso maturato dopo 6 mesi, passando per i numerosi contenziosi aperti con organi ufficiali, come la Consob, o come i procedimenti sportivi come l'inchiesta sulle plusvalenze che pesano per oltre 115 milioni. Poi c'è il "caso Cristiano Ronaldo", il vuoto generato dall'esclusione dalla Uefa, e infine anche dell'uscita dal paccehtto azionario di alcuni soci.



