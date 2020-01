Non sarà semplice per la Juve questa sera in Coppa Italia contro la Roma. Come ricordato da Opta, infatti, sono sette le stagioni in cui Juventus e Roma si sono incrociate ai quarti di finale di Coppa Italia (11 incontri): tre passaggi del turno per i bianconeri e quattro per i giallorossi, incluso il più recente nel 2014.