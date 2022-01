La Juventus adesso gioca a carte scoperte e fa partire la missione. Un nome, quello dell’argentino, che vi raccontiamo da settimane come il principale obiettivo per rinforzare l’attacco. Mauro è prima di tutto una precisa richiesta di Max Allegri che già la scorsa estate lo aveva messo in cima alla lista delle preferenze.. E farlo in un club che ha sfiorato più volte nel recente passato rappresenterebbe una sfida ancora più stimolante.- Tra Wanda Nara, il suo entourage e Cherubini esiste già un principio d’intesa che va solo perfezionato nei dettagli. Prima, però, servirà trovare la quadratura con il Psg:. La Juventus insiste sul prestito oneroso ( da circa 3 milioni di euro) con diritto di riscatto a 32. Le parti sono in costante contatto ma servirà ancora del lavoro prima di arrivare al traguardo.