Seconda vittoria consecutiva in campionato per la Juventus Under 23: basta Brunori al 14’ del primo tempo per portare a casa tre punti contro la Pianese, che dalla parte sua ha spinto per trovare il pareggio, senza creare l’occasione giusta. Grande prova di solidità della squadra di Pecchia, che conferma un’importante statistica, ovvero non ha mai perso quando è passata in vantaggio e prosegue la striscia positiva dopo la conquista di Coppa Italia di Lega Pro e l’impresa in rimonta sul campo del Monza.