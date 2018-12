Così Mauro Zironelli, tecnico della Juventus Under 23, dopo la vittoria dei suoi ragazzi sull'Alessandria: ​“La vittoria è un'iniezione di fiducia. Siamo stati bravi a stare sul pezzo e anche se l’Alessandria nella ripresa ha reagito, abbiamo messo dentro la terza punta e siamo riusciti a tenerli più lontani ed a rischiare di meno anche se Del Favero ha fatto una grandissima parata nel finale. Abbiamo messo in mostra più cattiveria e più furbizia. Nei primi tre mesi abbiamo fatto fatica ma nell'ultimo mese e mezzo abbiamo avuto un cambio di marcia notevole. Hanno preso il ritmo e sono contento di questo. E’ una vittoria importante ma non abbiamo fatto ancora nulla. Dopo la sosta recuperano Bunino e Pereira. Anderson ed Alcibiade sono mancati parecchio e speriamo di poterli recuperare. Ora c'è una bella sosta, dobbiamo lavorare bene e prepararci bene".