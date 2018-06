Dopo la stagione in prestito al Crotone,. La chiusura dell’affare con l’Udinese era già nell’aria negli ultimi giorni. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, c’èper la cessione del centrocampista classe 1997. Mandragora, dopo le 37 presenze in Calabria con due gol e un assist, diventerà un nuovo giocatore del club friulano. L’intesa è stata raggiunta per un, con la. Intesa raggiunta tra le due società, Mandragora è a un passo dall’Udinese. Battuta la concorrenza di Cagliari, Genoa, Atalanta e Monaco, che nelle ultime settimane avevano trattato con la Juventus per il cartellino del giocatore. Decisiva la disponibilità dell’Udinese a inserire la recompra nell’operazione coi bianconeri.