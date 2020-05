Come spiega Tuttosport, l'Udinese è in contatto con la Juventus per il patto stabilito un anno fa su Rolando Mandragora. La Juve pagherà i 26 milioni del suo controriscatto come deciso in tempi non sospetti, l'accordo è stato trovato tra i due club ma è probabile che il centrocampista venga poi inserito dal ds Fabio Paratici in altre trattative.