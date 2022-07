La Juventus rende noto il dato sugli abbonamenti per la stagione 2022/23: sono 20.200 le tessere staccate dal club bianconero. La nota:



Dopo un finale di stagione che ha visto il ritorno di tifosi allo stadio, all’Allianz Stadium torna l’intrattenimento, con nuovi momenti di coinvolgimento per premiare la vostra fedeltà. Fin dall’apertura dei cancelli sarà infatti possibile vivere un’esperienza coinvolgente a 360°, per i più piccoli ma non solo.



Come già avvenuto in occasione di Juventus-Lazio, la squadra entrerà allo stadio abbracciando i tifosi presenti sulle tribune. Siete abituati a giochi di luci e proiezioni, ma resterete stupiti con effetti speciali.



Con 20.200 tessere annuali, si è chiusa ieri la campagna abbonamenti 2022/23. E a partire da domani, con la prima fase di vendita riservata come sempre ai Member, saranno disponibili i tagliandi per la prima giornata di campionato, lunedì 15 agosto, alle 20:45 all'Allianz Stadium contro il Sassuolo.



I tagliandi per i match contro la Roma saranno disponibili a partire da giovedì 28 luglio.



I tagliandi per il match contro lo Spezia saranno disponibili a partire da martedì 2 agosto.



Non solo le prelazioni: i vantaggi per i Member sono tantissimi.