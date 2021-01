Attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito web e sui propri canali social la Juventus ha ufficializzato l'ingresso in società di 3 nuovi dirigenti fra cui il nuovo amministratore delegato per l'area finanziaria, Stefano Cerrato.





IL COMUNICATO

Juventus Football Club S.p.A. comunica che il processo di revisione del modello operativo e organizzativo della Società avviato nel mese di maggio 2020 prosegue e, in tale contesto, ha nominato Chief Financial Officer e Investor Relator della Società Stefano Cerrato, il quale subentra a Stefano Bertola che aveva assunto pro tempore tali incarichi a luglio 2020. Quest’ultimo manterrà pro tempore la carica di “Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari”, ai sensi dell’art. 154-bis del TUF, almeno sino all’approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 31 dicembre 2020.



In qualità di Chief Financial Officer Stefano Cerrato coordinerà l’Area Finance di Juventus operando a diretto riporto di Stefano Bertola, Managing Director dell’Area Business.



Alla data odierna Stefano Cerrato non risulta essere titolare di azioni ordinarie di Juventus.



Infine, sempre nel contesto della revisione del modello operativo e organizzativo, la Società comunica l’ingresso di due nuove figure a diretto riporto dell’Executive Chairman Andrea Agnelli: Cesare Gabasio quale General Counsel and Chief Legal Officer e Tiziana Zancan quale Chief People Officer.