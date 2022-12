Dopo la conclusione del Consiglio d'Amministrazione odierno in casa, la società bianconera ha diramato un comunicato stampa per informare circa l'approvazione di un nuovo progetto di bilancio d'esercizio e di un nuovo bilancio consolidato al 30 giugno 2022. Il nuovo documento palesa una, mentre l'assemblea degli azionisti già convocata per il 27 dicembre 2022 è confermata. Dopo una schematica sintesi dei risultati consolidati al 30 giugno 2022, ecco quanto recita la nota:Il Consiglio di Amministrazione di Juventus Football Club S.p.A. (la “Società” o “Juventus”), riunitosi oggi sotto la Presidenza di, ha approvato, in unica convocazione, presso l’Allianz Stadium nonché un nuovo bilancio consolidato per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2022.La ri-approvazione del progetto di bilancio e del bilancio consolidato al 30 giugno 2022 fa seguito alle analisi e valutazioni compiute dal Consiglio di Amministrazione del 28 novembre scorso, acquisiti nuovi pareri aggiornati resi alla luce dell’esame della documentazione rilevante relativa all’indagine della Procura, con riferimento alle c.d. “manovre stipendi” realizzate negli esercizi 2019/2020 e 2020/2021.. All’esito di tali complessive analisi e valutazioni, sebbene il trattamento contabile adottato rientri tra quelli consentiti dagli applicabili principi contabili,, impregiudicata lain relazione alle contestazioni mosse contro i bilanci e i comunicati della Società dalla Consob e dalla Procura.Si precisa che gli impatti delle riesposizioni dei dati finanziari relativi agli esercizi chiusi al 30 giugno 2022 e 2021 differiscono rispetto agli adeguamenti derivanti dai rilievi sollevati dalla Consob nella Delibera 154-ter (come definita infra)".