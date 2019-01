La Juventus comunica ufficialmente la cessione a titolo definitivo ai qatarioti dell'Al Duhail Sports Club del difensore classe 1987 Mehdi Benatia, che saluta il club bianconero dopo due stagioni e mezzo, nelle quali ha collezionato 59 partite e realizzato 5 gol, conquistando due scudetti, altrettante Coppe Italia e una Supercoppa Italiana.



Benatia si trasferisce nella formazione allenata dal portoghese Rui Faria per 10 milioni di euro (8 più 2 di bonus) e firmerà un contratto da 5 milioni a stagione. Ecco quanto recita il comunicato della Juve: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato l’accordo con la società Al Duhail Sports Club per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Medhi El Mouttaqui-Benatia per un corrispettivo di € 8 milioni, pagabile in due rate entro ottobre 2019, che potrà incrementarsi sino ad un massimo di € 2 milioni al verificarsi di determinate condizioni contrattuali.Tale operazione non genera effetti economici significativi per Juventus".