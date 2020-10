L'esterno della Juve Federico Bernardeschi questa mattina ha svolto tutta la seduta d'allenamento col resto del gruppo. A comunicarlo è stata la stessa Juventus nel suo report: "Ricomincia, dopo 3 giorni di riposo, la preparazione dei bianconeri, in vista della sfida di campionato di sabato sera a Crotone. Oggi il gruppo si è ritrovato al mattino alla Continassa e si è dedicato al lavoro fisico e a quello sulle combinazioni. Lavoro cui ha partecipato, per tutta la durata della seduta, anche Federico Bernardeschi. Domani la squadra è attesa in campo nuovamente al mattino".