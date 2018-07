Lacontinua a vivereed ora è. Le tessere, perché è stato raggiunto il limite dei posti disponibili. Il portoghese sta portando: oltre a quello calcistico, da verificare tra un mese, ecco quello economico, di marketing e di social network.- Il sold out di abbonamenti in vista della prossima stagione all'Allianz Stadium ha portato all'già tutte occupate per la prossima annata, condi questi tempi: prezzi al rialzo per i tifosi bianconeri, entusiasti di pagarli per ammirare da vicino un campione come CR7.