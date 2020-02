Giorgio Chiellini sta tornando. Oggi la Juventus ha annunciato tramite il report ufficiale che “è tornato a lavorare, parzialmente, insieme al gruppo”. Dopo il ritorno ufficiale in lista Champions League, il capitano della Juve ha svolto in parte coi compagni la prima seduta della settimana in vista della gara di sabato contro l’Hellas Verona. Ma quanto manca per il ritorno in campo in un match ufficiale?









TEMPI DI RECUPERO - Chiellini si è ormai quasi totalmente messo alle spalle la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro che lo ha fermato a fine agosto. Il rientro - seppur parziale - in gruppo è sicuramente una notizia importante, un passo avanti verso il pieno rientro. In questi mesi è sempre stato vicino alla sua Juve, in casa e spesso ha seguito la squadra anche in trasferta. Il suo obiettivo è tornare per la fase a eliminazione diretta della Champions League: molto difficile per la sfida di andata con il Lione (26 febbraio, il ritorno è il 17 marzo), possibile per il match scudetto contro l’Inter in programma l’1 marzo. La Juve aspetta, il capitano è sempre più vicino al rientro.