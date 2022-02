Attraverso il sito ufficiale della Juventus arriva il report dell'allenamento odierno agli ordini di Massimiliano Allegri in vista della sfida di domenica contro il Verona. Il primo allenamento del nuovo acquisto, Denis Zakaria, è coinciso però con brutte notizie provenienti dall'infermeria con Bonucci, Morata e Pellegrini che hanno svolto lavoro personalizzato a cui si è aggiunto, per un affaticamento muscolare, anche Federico Bernardeschi la cui presenza è quindi a forte rischio.



IL REPORT - La squadra si è ritrovata allo Juventus Training Center nel pomeriggio e l’allenamento di oggi è stato anche il primo di Denis Zakaria in bianconero. Menu di oggi: seduta tecnica con esercitazioni su passaggi e movimenti e gestione del possesso palla, con partitella per chiudere.



INFERMERIA - Bonucci, Morata e Pellegrini hanno svolto come da programma una seduta di lavoro personalizzato, mentre Bernardeschi, a causa di un affaticamento muscolare, ha svolto un programma di lavoro differenziato che proseguirà fino al termine della settimana in corso.