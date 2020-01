La Juventus è tornata in campo dopo il 4-0 rifilato in Coppa Italia all'Udinese: i bianconeri, si legge sul sito ufficiale del club, hanno lavorato divisi in due gruppi, scarico per chi ha giocato, mentre esercitazioni con la palla e conclusioni a rete per il resto della squadra (compreso chi è subentrato nella partita di ieri). Cristiano Ronaldo non ha preso parte all’allenamento odierno a causa del persistere della sinusite: la seduta di domani è in programma al mattino.