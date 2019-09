Domani ci sarà la prima conferenza stampa di Maurizio Sarri da allenatore della Juve in vista di un match di Serie A. Il tecnico tornerà in panchina per la sfida contro la Fiorentina di sabato alle 15.00 e domani alle 12.30 presenterà la gara in conferenza. ​Assente contro Parma e Napoli a causa della polmonite, Sarri ha seguito sapientemente tutte le tappe finalizzate al recupero e domani debutterà ufficialmente in campionato.



Questo il report ufficiale della Juve dopo l'allenamento odierno: "​La Juve sta per tornare a giocare in campionato. Dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali, i bianconeri sono ormai quasi pronti per la sfida di sabato alle 15 al “Franchi” contro la Fiorentina. Il gruppo, a soli due giorni dalla partita, ha lavorato questo pomeriggio in campo: dopo l’attivazione fisica e il “torello”, attenzione particolare dedicata alla tattica e ai calcipiazzati. Domani sarà rifinitura, partenza per Firenze e conferenza stampa della vigilia, la prima di Mister Sarri dall’inizio del campionato: appuntamento alle 12.30".