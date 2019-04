La Juve non offrirà alla Fiorentina soltanto il cartellino di Riccardo Orsolini per convincere la dirigenza viola a cedere Federico Chiesa. Secondo Tuttosport il club bianconero è pronto ad esercitare il diritto di recompra di Rolando Mandragora con l'Udinese per girare il suo cartellino alla Fiorentina e abbassare ulteriormente il costo dell'operazione Chiesa.