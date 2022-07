Sono molte le fonti che danno Kenan Yildiz, giovane centrocampista offensivo turco classe 2005 in forza al Bayern Monaco, per fatto alla Juventus: stando a quel che ci risulta, la Juve ha fatto uno scatto importante negli ultimi giorni ed è vicina a chiudere, vincendo la concorrenza del Barcellona, anche se l'affare non è ancora definitivamente concluso.



DOPO SRDOC - Sarebbe il secondo colpo in prospettiva da parte della Juve, dopo l'altro 2005 Srdoc dal Rijeka. Quanto a Yildiz, era stato monitorato già in passato da Juve e Ajax, salvo poi accettare la corte del Bayern. Ora i bianconeri sono a un passo dall'affondo decisivo, che va a intrecciarsi con il passaggio in Baviera di Manuel Pisano, proprio dalla Juventus.