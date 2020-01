Il futuro di Daniele Rugani potrebbe non essere più alla Juventus. Il difensore è ancora sul mercato con sirene dalla Bundesliga che continuano a suonare. Secondo Tuttosport c'è anche un club italiano sulle tracce del centrale bianconero e non è il Milan, indirizzato verso Kjaer, bensì la Sampdoria che proprio il centrale danese aveva messo nel mirino e sta pensando a un'operazione economicamente importante per assicurarsi il centrale ex-Empoli.