Mario Mandzukic ha vissuto una partita da ricordare ieri contro la Spal, con la fascia di capitano al braccio per la prima volta nel corso della propria avventura alla Juventus e trovando ancora una volta la via del gol. Sesto gol in Serie A in dieci presenze quest'anno, con una clamorosa media realizzativa quando centra i pali: il croato, infatti, ha segnato 6 gol su 8 tiri nel complesso nello specchio della porta.