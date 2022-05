Tra i rebus di mercato della Fiorentina c'è quello legato al futuro di Nikola Milenkovic. Il giocatore ha il contratto in scadenza a giugno 2023, ma non è escluso che possa rinnovare rimanendo in viola. In caso di cessione, invece, la Juventus è sempre interessata al serbo che ha una valutazione intorno ai 20 milioni di euro.